SSD esterno INDISTRUTTIBILE: ben 2TB in SUPER sconto (-44%)

L’SSD esterno Western Digital My Passport da 2TB è una scelta sicura per conservare tutti i tuoi file, siano essi documenti di studio, lavoro o contenuti multimediali per l’intrattenimento. La sua struttura resistente e l’assoluta portabilità, con dimensioni e peso estremamente ridotti, lo rendono perfetto per chi è sempre in movimento.

Sfrutta oggi quest’opportunità e ordina su Amazon l’SSD esterno WD da 2TB con un incredibile sconto del 44%, al prezzo speciale di soli 194 euro invece di 349 euro: sii veloce perché l’offerta sta per terminare.

Crollo di prezzo per l’SSD esterno WD da 2TB

L’SSD portatile Western Digital My Passport sfrutta la tecnologia NVMe per garantire prestazioni straordinarie, con velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e velocità di scrittura fino a 1.000 MB/s. I tuoi dati saranno sempre al sicuro grazie alla crittografia hardware AES a 256 bit, che puoi attivare impostando una password personale.

Progettato per resistere a urti, vibrazioni e cadute da altezze fino a 2 metri, questo dispositivo è una soluzione affidabile per tutte le tue esigenze di backup. È completamente compatibile con le porte USB 3.2 Gen-2 e USB C, e include un adattatore USB A per i sistemi meno recenti.

Non perdere l’occasione: aggiungi al carrello il tuo SSD esterno Western Digital My Passport da 2TB con uno sconto di 155 euro ed approfitta della spedizione rapida e gratuita per riceverlo comodamente a casa tua.