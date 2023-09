SSD Esterno 1TB ultra veloce a meno di 100€ su eBay

Vola subito su eBay e approfitta di un’offerta dedicata allo storage davvero pazzesca. A soli 94,93 euro acquisti un SSD Esterno da 1TB Sandisk Extreme V2 grazie al Coupon “SETTEMBRE2023“. Prodotto eccezionale, è ultra veloce e così rapido nella lettura che può essere utilizzato anche per il gaming. Collegalo al tuo PC da gaming o alla tua console e trasferisci i tuoi videogiochi su questo disco esterno portatile. Vedrai come i tempi di caricamento sono decisamente più veloci.

Tra l’altro con eBay hai due altri vantaggi oltre al prezzo competitivo. Primo, la consegna gratuita direttamente a casa tua con spedizione veloce. Secondo, la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 31,64 euro al mese. Ti basta selezionare PayPal come metodo di pagamento e poi l’opzione “Paga in 3 Rate”. Non servono garanzie come busta paga o dichiarazione dei redditi per ottenere questo mini finanziamento in pochissimi click.

SSD Esterno 1TB Sandisk Extreme V2: una BOMBA

Con un SSD Esterno da 1TB Sandisk Extreme V2 fai davvero tutto quello che vuoi. Realizzato per resistere una vita, il suo design è perfetto per essere portato sempre con te. L’anello nella scocca permette di trasportarlo facilmente agganciandolo alla borsa o a un portachiavi. La struttura è molto robusta, in grado di resistere a urti, cadute, acqua e temperature estreme. Con una velocità di lettura a 1050 MB/s può essere utilizzato anche per il gaming senza problemi.

Acquistalo subito a soli 94,93 euro. Ricordati però che per ottenere questo prezzaccio devi inserire il Coupon “SETTEMBRE2023” nell’apposita sezione “Codici Sconto” prima del check out. Inoltre, non ti dimenticare che ti basta selezionare PayPal Paga in 3 Rate per ottenere un mini finanziamento senza interessi a tasso zero per pagarlo solo 31,64 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.