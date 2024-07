SSD Esterno 1TB Kingston a soli 64€: ultimo giorno di Prime Day

Hai sempre meno spazio di archiviazione per il tuo backup o per i tuoi videogiochi? Non disperare, servono solo pazienza e un po’ di fortuna. Oggi in offerta su Amazon, in occasione del Prime Day, c’è il fantastico SSD Esterno 1TB Kingston. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 64,99€, invece di 109,99€.

La particolarità è che questo è un SSD a tutti gli effetti. Raggiungendo velocità fino a 1050 MB/s può essere sfruttato anche per i tuoi videogiochi preferiti con console o computer da gaming. La consegna gratuita è inclusa grazie alla tua iscrizione a Prime che ti dà accesso a questi prezzi favolosi.

SSD Esterno 1TB Kingston: la soluzione che ti cambia la vita

Sei un gamer incallito e non hai più spazio per installare i tuoi giochi preferiti? Non pensare a soluzioni complicate. Ti basta una porta USB e sei apposto con questo SSD Esterno 1TB Kingston. Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 2 hai trasferimento dati, lettura e scrittura velocissimi. Acquistalo adesso a soli 64,99€.

Le sue dimensioni compatte ti permettono di portarlo sempre con te in tasca. Inoltre, la scocca è così resistente da non temere alcun viaggio. Effettua un backup affidabile di documenti, foto e video di grandi dimensioni senza interruzioni.

Installa giochi di grandi dimensioni e sfruttali su console o computer da gaming con tempi di caricamento ancora più rapidi. Acquistalo adesso a soli 64,99€, invece di 109,99€.