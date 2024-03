SSD 500GB Samsung oggi a poco più di 50€: metti il TURBO al PC

Se stai cercando un dispositivo che possa radicalmente migliorare le performance del tuo PC, l’SSD Samsung 870 EVO da 500GB è senza dubbio una delle soluzioni più efficaci. Grazie alla sua avanzata tecnologia ed a specifiche tecniche di livello professionale, questo SSD è la scelta perfetta per portare la tua esperienza informatica ad un nuovo livello di produttività.

Torna in offerta l’SSD Samsung 870 EVO da 500GB

L’SSD Samsung 870 EVO raggiunge una velocità in fase di lavoro pari a circa 560-530 MB/s, grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write che accelera notevolmente il processo di scrittura dei dati ed assicura prestazioni elevate in qualsiasi situazione. Passare all’SSD Samsung 870 EVO è un gioco da ragazzi per chiunque abbia un PC desktop o un laptop che supporti lo standard SATA da 2.5 pollici: il software dedicato ti guiderà attraverso il processo di upgrade, rendendolo semplice e veloce.

Per gestire al meglio il tuo nuovo SSD, il software Samsung Magician 6 ti offre una suite di strumenti che permettono di monitorare la salute e lo stato del drive, migliorarne le performance, e di rimanere sempre informato circa gli ultimi aggiornamenti.