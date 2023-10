Spyro Reignited Trilogy: prezzo FOLLE su Amazon, costa solo 29,98€

Lo sappiamo, I videogiochi hanno il potere di farci rivivere le avventure indimenticabili della nostra infanzia, e pochi personaggi sono più iconici di Spyro, il piccolo drago viola o di Crash Bandicoot, il marsupiale arancione. Oggi vi proponiamo “Spyro Reignited Trilogy” per Nintendo Switch, un capolavoro che è, semplicemente, è un omaggio all’epoca d’oro dei platform di avventura.

Per farla breve, riporta in vita i tre giochi classici di Spyro in un’unica collezione rimasterizzata e pensate che questa trilogia la pagherete solo 29,98€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Spyro Reignited Trilogy: parola d’ordine? Nostalgia!

Se avete trascorso la tua giovinezza nei tardi anni ’90, il nome Spyro evoca sicuramente ricordi dolci e avventure incantevoli. La “Reignited Trilogy” porta indietro il tempo e cattura perfettamente lo spirito dei videogame originali, permettendovi di rivivere le avventure classiche del draghetto viola con una grafica rimasterizzata e una qualità audio eccezionale.

Qui troverete tre titoli: “Spyro the Dragon,” “Spyro 2: Ripto’s Rage!” e “Spyro: Year of the Dragon.” Ogni capitolo offre mondi avvincenti, personaggi indimenticabili e sfide travolgenti. Sarete chiamati ad attraversare paesaggi magici, risolvere enigmi ingegnosi e sconfiggere nemici temibili, il tutto mentre raccoglierete gemme scintillanti.

La versione per Nintendo Switch offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Di fatto, potrete giocarci sia in modalità portatile che sullo schermo del televisore, con la dock connessa. La console ibrida della grande N è perfetta per immergersi nelle avventure di Spyro ovunque voi siate.

Spyro è un personaggio amato per la sua personalità e il suo senso dell’umorismo: la sua voce e i suoi dialoghi rendono ogni interazione un piacere. Siete pronti a rivivere le avventure classiche di Spyro? Unitevi a lui nella sua missione per salvare il Regno dei Draghi. A soli 29,98€ questo è il videogame da comprare oggi su Amazon, ma siate veloci perché le scorte potrebbero terminare a breve.

