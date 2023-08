Spyro Reignited Trilogy per Nintendo Switch a poco più di 25€: IMPERDIBILE

Oggi vogliamo parlarvi della trilogia di Spyro the Dragon. Originariamente lanciata per la PlayStation negli anni ’90, questa serie di giochi platform ha catturato i cuori dei giocatori con il suo carismatico drago viola, il gameplay coinvolgente e i mondi fantastici da esplorare. Nel 2018 Toys for BoB, la casa produttrice, ha realizzato “Spyro Reignited Trilogy“, una remasterizzazione dei tre capitoli originali in veste 2.0 con una grafica tutta rinnovata e in linea con i tempi. la versione per Nintendo Switch oggi la pagherete solo 26,60€, spese di spedizione incluse.

Spyro Reignited Trilogy: impossibile non amare questa trilogia

La trilogia Spyro Reignited, sviluppata da Toys for Bob e pubblicata da Activision, è stata accolta con entusiasmo dalla comunità dei giocatori. Questa remasterizzazione ha portato i tre titoli originali, ovvero “Spyro the Dragon”, “Spyro 2: Ripto’s Rage!” e “Spyro: Year of the Dragon”, nell’era moderna dei videogiochi con grafiche completamente rinnovate, audio rimasterizzato e un gameplay migliorato. Il carisma e la personalità del traghetto viola, così come i suoi amici e nemici iconici, sono stati riprodotti in modo accurato, mantenendo intatta la loro essenza e il loro fascino.

Una delle caratteristiche più affascinanti della trilogia è la sua capacità di trasportare i giocatori in mondi incantati e variegati. Dai vasti prati alle montagne innevate, dalle lande incandescenti alle foreste oscure, ogni livello è un microcosmo unico da esplorare. L’attenzione ai dettagli nella remasterizzazione ha reso questi mondi ancora più vibranti e coinvolgenti, con panorami mozzafiato e personaggi che sembrano prendere vita davanti agli occhi dei giocatori.

Oltre all’aspetto visivo, la casa produttrice ha apportato miglioramenti significativi al gameplay. L’esperienza di volo di Spyro è stata affinata, rendendo più agevole il controllo del drago nei cieli. Le sfide e i puzzle presenti nei giochi originali sono stati mantenuti, ma sono stati anche integrati miglioramenti per adattarli alle aspettative dei giocatori moderni. Inoltre, sono state aggiunte nuove funzionalità, come la possibilità di cambiare tra il vecchio e il nuovo audio e la possibilità di riavviare rapidamente i livelli per affrontare sfide specifiche.

Insomma, questo capitolo, composto da tre vecchie glorie, è riuscito a catturare la nostalgia dei giocatori che hanno amato i titoli originali su PlayStation e che ora hanno la possibilità di rivivere quei momenti con una consola ibrida e particolare come la Nintendo Switch.

Inoltre, la saga ha aperto le porte a una nuova generazione di fan; ha anche attirato l’attenzione delle nuove generazioni che non avevano avuto l’opportunità di provare i giochi originali. Con un prezzo di soli 26,60€ non potete lasciarvi sfuggire questo capolavoro.

