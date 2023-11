Spyro Reignited Trilogy: con un prezzo così DEVE essere tuo (solo 25,97€)

Clamoroso sconto quello che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il gioco più iconico della vostra infanzia (o per meglio dire, la trilogia del magico draghetto viola, reso famoso con i primi titoli per PS One) oggi è in super sconto al prezzo sensazionale di soli 25,97€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Stiamo parlando di Spyro Reignited Trilogy (ovviamente si tratta di una remastered 2.0) per Nintendo Switch. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione e fatelo vostro prima che termini la promo dedicata o prima che finiscano le scorte disponibili.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore, ma volendo si può anche godere della possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Non di meno c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e vi sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito.

Spyro Reignited Trilogy per Nintendo Switch: ecco perché comprarlo

Spyro, il draghetto viola della nostra infanzia, è tornato con tutta la sua magia e avventure mozzafiato nella Spyro Reignited Trilogy. Questa raccolta remasterizzata comprende tre classici indimenticabili della PlayStation originale, con tanto di una massiccia dose di nostalgia per i fan di lunga data. Tuttavia, anche le nuove leve ora avranno l’opportunità di scoprire il magico mondo di questa mascotte. Troverete tre titoli iconici: “Spyro the Dragon“, “Spyro 2: Ripto’s Rage!” e “Spyro: Year of the Dragon” e presentano tutti una grafica completamente rimasterizzata, con controlli migliorati e una colonna sonora rimodernata.

I giocatori avranno l’opportunità di esplorare i vasti mondi di Spyro, da intricati labirinti a paesaggi mozzafiato, affrontando sfide e risolvendo enigmi per progredire attraverso ciascun livello. La versione per Nintendo Switch mantiene la stessa qualità visiva delle altre piattaforme; la resa dei colori vividi e gli ambienti ricreati con cura catturano l’essenza del mondo del traghetto in modo impeccabile. Con un prezzo di soli 25,97€ su Amazon, spese di spedizione incluse, è il gioco da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.