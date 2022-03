Spusu: proroga della PROMO a 5,98€ a fine Marzo

Spusu è un operatore che dal suo primo lancio italiano ha sempre mantenuto le sue promozioni invariate. Questo MVNO è stato anche uno dei primi virtuali ad offrire la eSIM ai suoi clienti.

La rete d'appoggio è la stessa di WINDTRE e dal canto suo non applica alcun limite di velocità ai propri utenti. Inoltre, tutte le promozioni Spusu non hanno vincoli anche se prevedono l'addebito automatico tramite conto corrente, carta di credito VISA e Mastercard oppure tramite PayPal.

Vediamo ora la promozione Spusu 50, una tariffa davvero molto competitiva e con 150 Giga di partenza grazie alla riserva dati, una chicca dell'operatore austriaco.

La Riserva Dati è sicuramente un qualcosa di già visto, tale soluzione adottata per la prima volta da Tre Italia. Il meccanismo di Spusu è molto simile a quello che aveva la Gigabank di H3G.

Spusu 50: i dettagli

La promozione prevede già dal primo mese 150 Giga di traffico internet in 4G+ su rete WINDTRE con fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, 2000 minuti verso tutti i numeri di qualsiasi gestore europeo e 500 SMS verso tutti. Tutto questo ad un prezzo davvero incredibile. Stiamo parlando di appena 5,98 euro mensili.

Compreso nel canone mensile della promo troviamo anche 3,9 Giga da utilizzare all'interno dell'Unione Europea, grazie agli accordi di roaming.

Questa tariffa include anche un ottimo servizio clienti completamente in lingua italiana e contattabile anche attraverso WhatsApp. Il tutto senza spendere un centesimo in più e soprattutto senza vincoli.

Spusu 50 è attivabile sia richiedendo una nuova numerazione, sia in portabilità ma anche per chi è già con l'operatore austriaco e intende cambiare la propria offerta.

Costi ed altro

La promo a meno di 6 euro al mese è stata prorogata fino a fine Marzo e non prevede vincoli di permanenza contrattuale. Questo significa che sarete liberi di cambiare gestore in qualsiasi momento.