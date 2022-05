Spusu: PROMO a partire da 3,99€ al mese

Spusu è forse l’unica alternativa low-cost per chi non vuole attivare una SIM WINDTRE. L’azienda austriaca, infatti, è un gestore virtuale che opera nel nostro Paese da alcuni mesi e sin dall’inizio si è contraddistinto per disporre di una copertura con velocità praticamente identica a quella della Top Quality Network. Con questo MVNO non c’è alcun limite di velocità e le prestazioni sono garantite dalla tecnologia 4G+.

Le promozioni di questo virtuale sono ben tre e partono da un prezzo mensile pari a 3,99 euro mensili. Oltre al prezzo sono presenti dei servizi davvero molto interessanti. Uno su tutti la Riserva Dati, una specie di Giga Bank che abbiamo visto ai tempi dell’operatore Tre Italia.

Vediamo ora le promozioni di questo virtuale, disponibili sia per chi richiede un nuovo numero sia per chi intende cambiare gestore.

Spusu: ecco i dettagli delle PROMO

La promo più conveniente, denominata Spusu 1, prevede 3 Giga di internet (compresi 2 Giga di Riserva), 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili all’Interno dell’Unione Europea e 100 SMS verso tutti. Il tutto per 3,99 euro mensili. In questa tariffa c’è anche 1 Giga da utilizzare in .

La seconda, invece, comprende 30 Giga al netto della Riserva Dati, 1000 minuti di chiamate verso qualsiasi operatore italiano ed europeo e 200 SMS. Tutto questo a 4,98 euro ogni mese. In questo caso, i dati inclusi per il roaming europeo sono pari a 3,27 GB.

La terza che è anche quella più completa ha invece 150GB di internet sempre con la Riserva Dati inclusa, 2000 minuti verso tutti i numeri italiani ed europei e 500 SMS verso tutti i gestori. Il prezzo, in questo caso, ammonta a 5,98 euro mensili.

Costi ed altro

Tutte le promo che abbiamo visto in quest’articolo hanno il canone bloccato PER SEMPRE. Inoltre, in fase d’acquisto è possibile richiedere la eSIM se avete un dispositivo compatibile.

