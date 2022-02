Spusu 50: PROMO a 5,98€ valida per tutto Febbraio!

La Promo Spusu 50 dell'omonimo operatore virtuale austriaco è stata prorogata ancora una volta per un altra mensilità. Questa volta la sua scadenza è stata fissata per il 28 di Febbraio 2022.

Spusu 50 Promo: i dettagli

La tariffa prevede i soliti 50 Giga di traffico dati in 4G+ su rete WINDTRE con picchi di velocità fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, 100 Giga di riserva dati già carica, 2000 minuti verso qualsiasi gestore mobile sito all'interno dell'UE e 500 SMS verso tutti. Il tutto per un prezzo mensile di soli 5,98 euro.

Inoltre, sempre compresi nel costo mensile di tale promo troviamo ben 3,92 GB da utilizzare in tutto il suolo Europeo grazie ai nuovi accordi sul roaming.

Spusu è l'operatore dal cuore grande ed offre un efficientissimo servizio clienti disponibile su WhatsApp molto gentile e preparato pronto a soddisfare qualsiasi evenienza. I prezzi per le sue offerte a catalogo sono tutti bloccati.

La Spusu 50, inoltre, può essere attivata proprio da tutti! Quindi sia per chi necessita di un nuovo numero, sia per chi intende cambiare gestore ma anche per i clienti già in possesso di un'offerta Spusu.

Costi ed altro

La tariffa in questione è stata appena prorogata fino al 28 Febbraio 2022 ed è attivabile solo ONLINE.