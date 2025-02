Spusu: 150 Giga in 5G + 300 Giga di riserva e minuti illimitati a meno di 8€

Fino al 28 febbraio, sul sito ufficiale dell’operatore virtuale di rete mobile spusu, sarà possibile attivare l’offerta spusu 150 XL 5G, che include 150 Giga sulla rete veloce di WindTre, minuti illimitati, 500 SMS e fino a 300 Giga nella riserva dati al prezzo di 7,89 euro. Il 5G è utilizzabile su tutti i dispositivi compatibili con la nuova tecnologia, a patto di essere nelle aree coperte dal servizio.

Rispetto agli altri MVNO e operatori di telefonia mobile, gli austriaci di spusu si distinguono per offrire un’offerta trasparente, senza costi nascosti né vincoli. Puoi ricaricare il credito presso tutti i bar, tabacchi ed edicole abilitati al pagamento digitale Mooney, oppure tramite PayPal, PostePay, carta Visa o Mastercard.

L’offerta mobile 5G di spusu

La tariffa spusu 150 XL 5G consente di navigare sulla rete veloce 5G di WindTre, con 150 Giga disponibili ogni mese, più minuti illimitati e 500 SMS a 7,89 euro al mese. I minuti, i messaggi e i dati mobili non utilizzati nei mesi precedenti si accumulano in una speciale riserva dati, consentendoti di ottenere fino a 300 Giga extra: si tratta di un’opzione molto utile, da sfruttare magari in occasione di una vacanza o quando si trascorre un weekend o più giorni fuori casa.

Sempre a proposito di viaggi, l’offerta 5G di spusu include 1.000 minuti verso i fissi e i mobili dell’Unione europea e del Regno Unito, più 9,95 Giga in roaming. Tra le altre cose poi, sono inclusi anche la segreteria telefonica e i servizi di reperibilità, come conferma il riepilogo dell’offerta disponibile sul sito ufficiale.

Tornando infine alla questione 5G, confermiamo che nelle aree non coperte dal 5G si può navigare in Internet ugualmente grazie al 4G+, senza per questo dover far fronte a rinunce importanti, anzi. Infatti, il 4G+ di spusu raggiunge velocità di tutto rispetto: fino a 300 MB al secondo in download e 50 MB al secondo in upload.