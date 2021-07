La Spusu 10 è la nuova promo dell'operatore virtuale austriaco che mette a disposizione a meno di 5 euro mensili un bundle davvero molto interessante.

Spusu 10: i dettagli

La promozione low-cost offre 10 Giga di internet con 20GB di riserva dati, 1000 minuti verso tutti gli operatori italiani ed europei e 200 SMS a soli 4,98 euro al mese.

Il traffico voce è utilizzabile senza limitazioni anche all'interno dell'UE, mentre, i dati disponibili ammontano a 2,75GB. Tutte le promozioni di Spusu Italia possono essere attivate sia dai nuovi clienti che dai già clienti in totale libertà contattando il servizio clienti.

I Gigabyte disponibili con le promo Spusu sono usufruibili alla massima velocità sulla Top Quality Network di WINDTRE. La velocità massima in 4G+ è dunque pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

La nuova promo di Spusu Italia è rinnovabile senza vincoli su carta VISA o Mastercard, PayPal o conto corrente. Non è possibile, per il momento, rinnovare l'offerta senza utilizzare un metodo di pagamento.

Costi ed altro

Tale offerta non prevede contributi di attivazione. L'unico costo iniziale da sostenere solo la prima volta ammonta a 14,88€. In questa cifra è inclusa la spesa della SIM di 9,99 euro ed il primo canone mensile che corrisponde a 4,98 euro.

