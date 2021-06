Spring è la promozione dell'operatore virtuale NTMobile che offre un pacchetto molto completo ad un prezzo davvero incredibile! Stiamo parlando infatti di soli 4,99 euro mensili.

Spring di NTMobile: i dettagli

La tariffa in questione offre 30 Giga internet in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili in Italia, SMS anch'essi illimitati e verso qualsiasi operatore. Il tutto a soli 4,99 euro ogni mese. Quest'operatore virtuale utilizza la copertura di Vodafone e quindi garantisce un'ottima copertura a livello nazionale.

Al raggiungimento dell'80% dei 30 Giga disponibili verrà recapitato un SMS con il quantitativo di dati rimanenti in modo da avere un maggior controllo del proprio bundle. Una volta terminato il traffico internet disponibile la navigazione verrà bloccata fino al successivo rinnovo.

La promozione a meno di 5 euro al mese gode anche di 4 Giga dedicati per la navigazione in roaming. Inoltre, l'offerta in questione non ha nessun vincolo di permanenza contrattuale.

Costi ed altro

Spring di NTMobile è valida sia per passaggi da altro gestore sia per chi intende attivare un nuovo numero. Suddetta promo è attivabile anche dai già clienti di questo operatore virtuale. Il costo di attivazione, valido sia per i nuovi clienti che per quelli esistenti, ammonta a 9,99€, mentre, la spedizione della SIM è gratuita.

