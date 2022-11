Spremi olio LTP333: prezzo speciale su TomTop

La passione per la cucina ha diverse sfaccettature, tra queste quella dell’olio. Ci sono sempre più persone infatti che preferiscono fare il frantoio direttamente a casa loro spaventandosi della provenienza e della qualità dell’olio che si acquista sugli scaffali. La macchina spremi olio LTP333 che vedremo oggi è in grado di fare tutto questo in maniera sicuramente molto efficace ed è anche in offerta sul sito ufficiale TomTop per ancora qualche giorno. Potrete tra l’altro approfittare della spedizione dal magazzino tedesco per una spedizione molto rapida.

Caratteristiche principali

Si tratta di una versione aggiornata rispetto ai macchinari in commercio. Infatti questa vanta uno schermo per visualizzare ogni dettaglio e una regolazione di temperatura digitale (che va da 0 ai 300 gradi).

La resa dell’olio come sappiamo varia in base alla materia prima e, di conseguenza, in base al livello di pressatura. Con questo macchinario risolverete ogni problema perché anche questo parametro sarà completamente regolabile a vostro piacimento. I due metodi di spremitura a caldo ed a freddo sono in grado di estrarre efficacemente oli organici, rimuovere i gusci duri mantenendo i nutrienti nel cibo.

Il corpo e l’asta di pressatura sono realizzati in acciaio inossidabile consentendo un utilizzo prolungato e duraturo nel tempo. L’anello termoconduttore, tra l’altro, è realizzato in rame puro in modo da non arrivare mai a friggere la materia prima riscaldandola in maniera costante ed uniforme. La forza di questo prodotto sta sicuramente nella sua natura multiuso, infatti è adatta a semi di girasole, soia, lino, arachidi, zucca, noci, sesamo e ricino.

Offerta imperdibile su TomTop

Come stavo dicendo pocanzi, è in corso un’offerta speciale sul sito ufficiale TomTop che vi permetterà di portarvi a casa questo spremi olio LTP333 a soli 167.55€ approfittando della spedizione dal magazzino tedesco. Cosa stai aspettando?

