Sprechi di cibo? Evitali con questo TRUCCO a 11€ (-50%)

Apri le patatine, la farina, i legumi, la pasta e non si sa cos’altro e poi li richiudi alla “meno peggio”. Ecco che, dopo pochissimo, quel cibo non è più buono e finisce nell’umido. Uno spreco inutile, che si può evitare con un piccolo trucchetto, reso possibile da questo gadget super pratico, che ora è in sconto del 50% su Amazon.

Essenzialmente, si occupa di sigillare al meglio i sacchetti aperti, permettendo al cibo all’interno di rimanere fragrante e ben protetto. Integra anche un piccolo taglierino per aprire le confezioni. Super bello esteticamente e utilissimo, puoi prenderlo a 11€ circa appena adesso. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “JOJLRGBL”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Sprechi di cibo addio con questo gadget

Le patatine mollicce sono solo un esempio di qualcosa che, nonostante tu abbia provato a chiudere, finirai per non mangiare più. Per non parlare del sacchetto di pasta che inizia a presentare qualche insetto, come la farina. Ecco, con questo sigillatore, potrai scampare il pericolo. Compatto e semplicissimo da usare, si scalda in pochi secondi e richiude alla perfezione il sacchetto.

Funzionante assolutamente senza fili, basta inserire delle batterie per utilizzarlo. Super bello esteticamente, è il tuo nuovo alleato per evitare gli sprechi di cibo. Non perdere l’occasione di approfittare di un goloso sconto del 50% e portalo adesso a casa a 11€ circa appena.

Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “JOJLRGBL”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità residua è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.