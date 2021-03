Dal sito ufficiale arriva l’annuncio da parte di Spotify dell’arrivo di una nuova home page, per una navigazione più semplice ed intuitiva. L’aggiornamento è previsto durante il mese di aprile per le versioni Android e iOS della celebre app di music streaming.

La nuova home page introduce la possibilità di riprendere con un solo click la riproduzione di podcast e playlist precedentemente messi in pausa. La sezione più in alto è dedicata proprio ai contenuti riprodotti di recente e non terminati, in questo modo non sarà più necessario navigare manualmente verso i podcast e le playlist dei quali si desidera riprendere l’ascolto.

Sempre in alto Spotify introduce un’icona che da accesso alla propria cronologia, per ripercorrere i contenuti riprodotti negli ultimi 3 mesi tra brani musicali e podcast. Questa funzione è attesa da diverso tempo dagli utenti, fino ad ora non è stato possibile risalire allo storico del proprio profilo.

Più in basso nella nuova home page è presente una sezione dedicata ai consigli, brani o artisti che Spotify pensa possano combaciare con i gusti musicali dell’utente.

Il nuovo aggiornamento è atteso per il prossimo mese, con ogni probabilità saranno presenti altre piccole migliorie, non ci resta che attendere l’update per scoprire quali.

App