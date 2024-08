Spotify Premium GRATIS: ecco come accedere alla nuova promozione

Da oggi e fino a settembre è possibile provare Spotify Premium GRATIS, grazie alla nuova promozione lanciata dalla popolarissima app di streaming musicale. Il periodo di validità dell’iniziativa è di tre mesi: significa che, sottoscrivendola tramite il sito web ufficiale, sarà possibile usufruire di tutti i vantaggi Premium senza costi per tre mesi, anziché pagare la tariffa mensile di 10,99 euro.

Spotify GRATIS: ecco come richiederlo

La nuova promozione Spotify è valida solamente per i piani Individual, che includono un solo account. Ma quali sono i vantaggi del piano Premium? Innanzitutto è possibile ascoltare tutta la musica senza alcuna interruzione pubblicitaria, il che è già un grande plus. I titolari di un piano a pagamento possono anche scaricare i propri brani preferiti per ascoltarli online, riprodurli in qualsiasi ordine (sappiamo che con il piano Free questo non è possibile) e beneficiare di qualità audio elevata.

Chi sottoscrive un piano Premium, inoltre, può anche ascoltare musica con gli amici in tempo reale, in qualsiasi momento e ovunque si trovino, ma anche organizzare la coda di ascolto e aggiungere, rimuovere o riordinare i brani in riproduzione secondo le proprie preferenze. Il vantaggio principale è che l’abbonamento non è vincolante: ciò significa che è possibile disdirlo (anche la prova gratuita) in qualsiasi momento.

Come ricevere 3 mesi di Spotify Premium gratis? È semplicissimo: basta collegarsi alla pagina della promozione e cliccare sull’apposito bottone. Ci sono tuttavia alcune condizioni da rispettare: in primis, il piano interessato è solo Individual, che include un solo account Premium; inoltre, l’offerta è disponibile soltanto per gli utenti che non hanno ancora provato il piano Premium, quindi chi ha (oppure ha avuto in passato) una sottoscrizione, non potrà partecipare.

C’è tempo fino al 17 settembre per richiedere i 3 mesi gratis di Spotify Premium. Una volta terminato il periodo di prova, l’offerta si rinnova a 10,99 euro al mese; tuttavia, è possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, senza alcun vincolo contrattuale.