Spotify Premium aumenta: così lo paghi di meno

La notizia di un aumento dei prezzi sull’abbonamento a Spotify Premium ha colto tutti di sorpresa. Tantissimi utenti sono rimasti amareggiati dalla decisione di una delle piattaforme di streaming di musica più diffusa e apprezzata in tutto il mondo. Forse pensi che per questa situazione non ci sia altra soluzione se non pagare di più o rinunciare alla tua musica preferita. Invece ti sbagli di grosso.

Infatti, esiste un trucco per pagare di meno questo abbonamento. Come? Semplicemente installando NordVPN sui tuoi dispositivi. Grazie a questa VPN hai la possibilità di cambiare la tua posizione virtuale scegliendola tra una flotta di server internazionali. Ce ne sono oltre 5700 di proprietà, posizionati in 60 Paesi di tutto il mondo. Perciò ti consigliamo NordVPN, oggi in super offerta!

Grazie a questa soluzione economica, che include anche un pacchetto di protezione avanzata contro malware, tracker e hacker, puoi risparmiare accedendo a un abbonamento Spotify Premium dall’estero pur rimanendo fisicamente in Italia. Tale procedura garantirà a te il totale accesso alla piattaforma a un prezzo probabilmente inferiore anche rispetto a quello che pagavi prima dell’aumento.

Spotify Premium: come pagarlo meno

Vediamo ora, all’atto pratico, come puoi pagare meno Spotify Premium. Il procedimento è molto semplice, intuitivo ed economico. Inoltre, offre anche altri vantaggi come una connessione più stabile e veloce, la tua privacy al sicuro e una navigazione online anonima. Segui questi passaggi per assicurarti il miglior prezzo e ascoltare ancora la tua musica preferita sulla tua piattaforma preferita.

Scegli NordVPN, ora a un prezzo speciale. Scarica e installa l’app multidispositivo. Connettiti a un server posizionato in una località dove i prezzi di Spotify Premium sono più bassi. Ad esempio, Turchia o Argentina. Avvia Spotify e sottoscrivi un nuovo abbonamento Premium. Cerca i tuoi artisti preferiti e ascolta la tua musica senza pubblicità.

Ecco un elenco dei prezzi in diversi Paesi, così che tu possa scegliere quello che preferisci:

Argentina 1,63 USD

Bulgaria 4,61 USD

Canada 7,43 USD

Egitto 2,05 USD

Finlandia 10,99 USD

Germania 9,99 USD

India 1,46 USD

Indonesia 3,51 USD

Italia 10,99 EUR

Messico 5,86 USD

Polonia 4,27 USD

Turchia 1,27 USD

UK 11,40 USD

