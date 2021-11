Spotify: anche l'Italia ha i suoi podcast a pagamento

Per alcune persone i podcast sono un mezzo per fruire le notizie, restare in contatto con i propri artisti preferiti o semplicemente un contenuto multimediale da fruire in compagnia. Spotify è uno dei player più importanti da questo punto di vista e, finalmente, il servizio di podcast in abbonamento di Spotify è pronto a sbarcare in Italia. Lanciato negli Stati Uniti durante il mese di aprile, i podcast di Spotify in abbonamento sono disponibili in Italia da oggi su iOS e su Android.

La buona notizia è ovviamente tutta per gli ascoltatori ma anche per content creator, ovvero chi produce i podcast, che hanno finalmente l'occasione di monetizzare e offrire ai propri ascoltatori un servizio di qualità superiore e altre chicche come episodi bonus e molto altro.

Arrivano in Italia i podcast di Spotify a pagamento

Per festeggiare l'arrivo nel nostro Paese – si aggiungono anche l'Irlanda, la Grecia, la Danimarca, il Portogallo, la Spagna, l'Inghilterra e molti altri paesi -, i content creator potranno godere di alcuni interessanti vantaggi: tenere per sé i guadagni generati fino al 2023 per poi cedere una quota del 5% a Spotify dal 2023 in poi. Inoltre, all'interno della piattaforma Anchor, i content creator potranno gestire in maniera granulare i podcast personalizzando alcuni aspetti chiave, tra cui:

fasce di prezzo variabili , per gestire a discrezione propria la quota richiesta agli ascoltatori per sottoscrivere l'abbonamento;

, per gestire a discrezione propria la quota richiesta agli ascoltatori per sottoscrivere l'abbonamento; insight più dettagliati per conoscere meglio il proprio pubblico e mettere in piedi una migliore strategia per realizzare contenuti più mirati.

Il primo abbonamento di Spotify a pagamento in Italia sarà quello de Il Sole 24 Ore: gli abbonati, ogni lunedì, avranno l'accesso esclusivo agli episodi del programma “Start – Le notizie del Sole 24 ore”.