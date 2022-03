Spotify è down? In molti non accedono al servizio di streaming audio

Quest'oggi, 8 marzo 2022, sembra proprio che Spotify sia down e non accessibile né con l'app né con il player sul browser web. Le segnalazioni si moltiplicano di minuto in minuto e anche il profilo Twitter ufficiale @SpotifyStatus ha indicato che c'è qualcosa che non va con il popolare servizio di streaming audio.

Spotify è down? Cosa sta succedendo?

“Qualcosa non va e lo stiamo esaminando. Grazie per le tue segnalazioni!“, sottolinea l'account della compagnia in un tweet che sta vedendo moltiplicare a dismisura i commenti da parte degli utenti che non riescono ad accedere alla propria libreria di canzoni.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! — Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022

Il problema è inoltre ben visibile anche dalle indicazioni raccolte da DownDetector in questi minuti: come potete notare dall'immagine sottostante, infatti, è presente un incredibile piccolo di segnalazioni del disservizio a partire dalle ore 19:00 di questa sera e non danno segno di scendere.

Purtroppo la compagnia non ha rivelato quali potrebbero essere i motivi alla base di questo disservizio: è possibile che si tratti di un problema ai server oppure qualcosa di più problematico – notiamo che anche Discord è irraggiungibile da quale tempo, il ché ci fa presumere che forse si tratta di qualche problema ai server AWS di Amazon.

Indipendentemente da ciò, vi consigliamo di seguire l'account Twitter di Spotify e di attivare le notifiche così da ricevere informazioni aggiornate nel minor tempo possibile.