Spotify ADDIO: musica offline e sempre con te con questo MP3 (3€)

Non hai voglia di spendere soldi in abbonamenti per la musica ma vuoi comunque avere i tuoi brani preferiti sempre con te? Non ti preoccupare, non ti consiglio un lettore CD soltanto perché so quanto può essere improbabile da infilare in tasca ma questo lettore MP3? Un successo assicurato.

Con il prezzo irrisorio in corso su Amazon, lo paghi appena 3,98€ se lo acquisti ora quindi non fartelo scappare per niente al mondo.

Come sempre, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Un lettore MP3 che ti riporta indietro, ma che comodità

Certo, lo devi utilizzare con le cuffiette a cavo e non ha un display ma sai cosa? La musica si ascolta, non si guarda.

Questo lettore MP3 è un successo assicurato e senti un po’, non ha problemi di linea quando il segnale non prende bene. Infatti lavoro completamente offline.

Ci puoi infilare dentro una scheda micro SD fino a 32GB che equivalgono facilmente a 8000 canzoni differenti. Pensi di averne così tante?

Con i controlli cambi traccia, metti pausa o play e regoli anche il volume. In più dietro è posizionato un sistema a clip estremamente comodo per agganciare il tuo nuovo migliore amico ovunque tu voglia.

Per ultimo e non per importanza, si ricarica con un semplicissimo cavo USB.

Ps: in confezione trovi anche gli auricolari per non dover effettuare secondi acquisti.

Acquista immediatamente il tuo lettore MP3 e fai un salto nel passato ma in modo intelligente. Approfitta del prezzo irrisorio su Amazon, con soli 3,98€ porti a casa questo gioiellino.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.