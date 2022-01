Splitter HDMI che ti SALVA: niente più attacca e stacca (10€)

Hai presente la necessità di dover attaccare due dispositivi HDMI a un unico prodotto ma tu hai a disposizione una sola entrata? Come la risolvi se non con un fantastico splitter HDMI? Una scemenza da utilizzare ma che ti svolta la vita nel vero senso della parola. Non ha bisogno di installazioni così come di non smontare nulla ma all'istante ti mette a disposizione una doppia entrata e risolvi il dramma.

In altre parole un toccasana che ti porti a casa con soli 10,39€ al volo su Amazon spuntando il coupon del 20%.

Splitter HDMI: mai più senza per ogni evenienza

Può tornarti utile ora che ritorna l'era dei decoder DVBT2 per il televisore così come per altre esigenze. A lui non importa per cosa lo sfrutti, ma come lo sfrutti. Se non ne hai mai visto uno, non ti preoccupare: da utilizzare è semplicissimo.

Lo vedi com'è fatto? Metti l'entrata principale nella porta HDMI che vuoi doppiare e poi colleghi i dispositivi come faresti al solito. Niente di più, niente di meno. Con il tasto sulla parte superiore passi da uno all'altro nel giro di 0.2 secondi.

Conta che non sacrifica nessuna qualità e non ti fa scendere a compromessi visto che supporta risoluzioni fino al 4K. Ciò significa che sfrutti il potenziale pieno dei prodotti di ultima generazione che ti sei comprato.

Che dirti, non ha bisogno di fili aggiuntivi, di prese libere e di altro per funzionare. Non può che essere un salvavita come suggerito prima. Spunta al più presto il coupon del 20% in pagina e paga questo gioiellino di splitter HDMI appena 10,39€. Le spedizioni sono velocissime e gratuite con Prime.