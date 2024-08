Splendido smartwatch Amazfit Cheetah Round in sconto dell'11%

Un modo incredibile, funzionale e portatile per tenere sotto controllo non solo le tue notifiche e i tuoi messaggi ma anche la tua attività sportive ogni obiettivo, e acquistare un buono smartwatch. Ed è per questo motivo che ti proponiamo questo modello Amazfit Cheetah Round in sconto dell’11% e disponibile alla cifra incredibile di soli 169,00€ invece di 189,00€. Una somma davvero bassa per portare a casa uno smarwatch unico come questo, anche dal punto di vista di design!

Bellissimo Amazfit Cheetah Round per monitorare salute e fitness

L’Amazfit Cheetah Round è uno smartwatch all’avanguardia, pensato per i corridori che cercano precisione e performance elevate. Grazie alla tecnologia GPS MaxTrac, leader del settore, questo dispositivo utilizza un’antenna GPS polarizzata circolarmente dual-band, che garantisce una cattura quasi totale dei segnali satellitari.

Dotato di Zepp Coach, un allenatore basato sull’intelligenza artificiale, lo smartwatch crea piani di allenamento personalizzati basati sul livello dell’utente e sull’obiettivo della gara. Questo coach virtuale adatta i piani di corsa in base alle prestazioni settimanali, assicurando una preparazione ottimale per ogni sfida.

La navigazione è facilitata dalla possibilità di scaricare mappe offline e associarle a percorsi importati per garantire una corsa sempre sicura e precisa. Il monitoraggio della salute è altrettanto avanzato, grazie al sensore BioTracker PPG, che misura frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e qualità del sonno.

Il design leggero e aerodinamico dell’Amazfit Cheetah, realizzato in resistente polimero rinforzato con fibre, pesa solo 32 grammi. Il display AMOLED HD chiaro e luminoso è perfetto per leggere i dati in ogni condizione di corsa. Non c’è momento migliore, dato che è in sconto dell’11%, non farti scappare questa promo!