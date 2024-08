SPLENDIDE Cuffie Wireless Philips 4000 a 19€: 29 ore di musica

La musica non ha fine grazie alle splendide Cuffie Wireless Philips 4000 che assicurano fino a 29 ore di ascolto non-stop. Un’occasione unica, anche perché sono in offerta speciale a un prezzo davvero fantastico su Unieuro. Mettile ora in carrello a soli 19,99€, invece di 34,99€.

Si tratta di un’occasione davvero preziosa se cerchi un paio di cuffie buone, ma economiche. Queste sono davvero convenienti, ma non rinunciano alla qualità. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel prezzo così come la possibilità di ritirarle gratuitamente in negozio.

Cuffie Wireless Philips 4000: la tua musica la ascolti alla grande

Prezzo ribassato per le Cuffie Wireless Philips 4000, oggi in offerta super speciale su Unieuro. Dotate di driver da 32 mm, chiuse sul retro, offrono una qualità audio decisamente ottimale. I bassi sono potenti per natura, ma aumentano di profondità e intensità attivano il pulsante BASS Boost.

Con un semplice tocco ottieni un suono sempre chiaro, ma con bassi ancora più intensi per sentire la differenza. La batteria di queste cuffie wireless offre fino a 29 ore di riproduzione musicale con sole 2 ore di ricarica tramite un comunissimo cavo USB-C.

Se sei a secco di batteria, ma non hai ancora finito di ascoltare i tuoi brani preferiti, con soli 15 minuti di ricarica avrai 4 ore aggiuntive. Cosa stai aspettando? Acquistale adesso a soli 19,99€, invece di 34,99€.