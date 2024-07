Splatoon 3: preordina il nuovo bundle con pass di espansione e 3 mesi di Nintendo Switch Online

Non hai ancora recuperato Splatoon 3, uno dei giochi online più divertenti e amati su Nintendo Switch? Arriva l’occasione per farlo perché sul Nintendo Store puoi adesso prenotare una nuova versione che include non solo il gioco originale, ma anche il pass di espansione e 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online per iniziare subito a sfidare altri utenti online.

Cosa include la nuova versione di Splatoon 3

Con questo nuovo bundle ti porti a casa ovviamente il gioco base di Splatoon 3, un titolo multiplayer online amato in tutto il mondo ma che include anche una campagna in single player per chi preferisce divertirsi in singolo. Insieme ad esso, però, avrai anche il Pass di Espansione utile per ricevere:

123.000 di Valuta di gioco

3 coupon cibo esperienza x2

1 coupon bevanda di ogni tipo

Ondata 1: Coloropoli

Ondata 2: Torre dell’Ordine

In più, avrai anche 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, il servizio che ti permette di sfidare amici e utenti in tutto il mondo nei giochi competitivi che lo prevedono, come lo stesso Splatoon 3, ma anche Mario Kart 8 Deluxe e molti altri. Inoltre, avrai accesso ad una serie di titoli storici Nintendo da console come Nintendo 64 e GameBoy Advance se sei un vecchio appassionato carico di nostalgia.

La consegna è gratuita ed è garantita al day one se prenoti adesso la tua copia: l’uscita è prevista il prossimo 25 luglio, quindi non pensarci troppo.