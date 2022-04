Splatoon 3: nuovo trailer e data di uscita per l'esclusiva Switch

Nintendo ha annunciato che Splatoon 3 sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 9 settembre 2022. L’annuncio è arrivato al termine del nuovo trailer, che riproponiamo di seguito, in cui è possibile vedere circa tre minuti di gameplay dalla modalità online 4v4 Turf War.

In questa modalità vedremo il ritorno di alcune meccaniche viste nei precedenti episodi, insieme ad altre completamente inedite, in cui le squadre si sfidano allo scopo di coprire la maggior parte del terreno con il loro inchiostro. Nel filmato possiamo vedere una nuova ambientazione, Eeltail Alley, e una nuova arma chiamata Stringer, una sorta di arco che spara inchiostro lateralmente e verticalmente.

Splatoon 3: le novità della nuova attesa esclusiva per Nintendo Switch

Oltre a questo, in Splatoon 3 possiamo aspettarci la presenza di una nuova campagna per giocatore singolo, che sarà accompagnata da una versione rinnovata della modalità Salmon Run dedicata al PvE.

Ulteriori dettagli sul gioco verranno forniti nei prossimi mesi. Da adesso, è possibile preordinare il titolo. Inoltre, per i giocatori di Splatoon 2 abbonati al pacchetto di espansione di Nintendo Switch Online arriva adesso la possibilità di scaricare l’inedito DLC Octo Expansion.

Il secondo capitolo è stato ufficialmente supportato fino a luglio 2019, con il lancio dell’ultimo grande aggiornamento. Evidentemente, Nintendo ha deciso di fare un ulteriore regalo ai fan della serie, con un bonus dedicato espressamente agli abbonati del servizio online.

È stata una settimana di annunci importanti per la compagnia giapponese, che ha anche anticipato a sorpresa la data di uscita di Xenoblade Chronicles 3 a luglio. Il GdR era inizialmente previsto per settembre, mese in cui è adesso previsto Splatoon 3. Due scelte che probabilmente non sono arrivate per caso.