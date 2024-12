Spioncino digitale EZVIZ CP4: vedi chi c'è alla porta e parla con i tuoi visitatori

Se vuoi vedere chi bussa alla tua porta prima di aprirgli ma non hai un videocitofono, non serve che cambi completamente il tuo impianto elettrico. Oggi puoi fare un acquisto intelligente spendendo pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo spioncino digitale a batteria EZVIZ CP4 a soli 129,99 euro, invece che 163,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni conto che sul prezzo originale c’è uno sconto del 21% che dunque in questo momento ti permette di risparmiare ben 34 euro sul totale. Una grandissima promozione dunque, da non perdere assolutamente. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Spioncino digitale EZVIZ CP4: un grande acquisto

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti dello spioncino digitale a batteria EZVIZ CP4 è la sua installazione molto semplice. Non servirà essere degli esperti e puoi configurarlo tranquillamente da solo in pochi passaggi. Inoltre essendo a batteria non ha bisogno di cavi.

Potrai vedere immagini nitide e dettagliate in un bellissimo display in alta risoluzione 1080p da 4,3 pollici completamente touchscreen. Lo spioncino esterno ha una visione perfetta sia di giorno che di notte, grazie agli infrarossi, e riesci a distinguere ogni cosa fino ha una distanza di 5 m. Gode anche di un sensore di movimento intelligente che si attiva quando le persone si avvicinano. Supporta una scheda microSD fino a 256 GB e gode di una batteria da 4.600 mAh che dura tantissimo.

Vai alla svelta dunque perché come ti dicevo si tratta di un’offerta a tempo limitato, perciò sparirà da un momento all’altro. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo spioncino digitale a batteria EZVIZ CP4 a soli 129,99 euro, invece che 163,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.