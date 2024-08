Spioncino digitale EZVIZ CP4: per la SICUREZZA della tua casa (-18%)

Il nuovo spioncino digitale EZVIZ CP4 è in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 18%. Questo dispositivo rappresenta un’eccellente combinazione di sicurezza e tecnologia avanzata, progettato per migliorare la protezione della tua casa. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 134,99 euro, anziché 163,99 euro.

Spioncino digitale EZVIZ CP4: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il punto di forza dello spioncino EZVIZ CP4 è il suo schermo touch da 4.3 pollici con risoluzione 1080p. Questo display ad alta definizione consente di vedere chiaramente chi si trova all’esterno della porta, garantendo una visione cristallina delle condizioni esterne. L’interfaccia intuitiva rende l’uso semplice e immediato, permettendo a tutti i membri della famiglia di sentirsi sicuri e protetti.

Una caratteristica fondamentale del EZVIZ CP4 è il rilevamento intelligente tramite sensore PIR. Questo sensore avanzato è in grado di riconoscere la presenza di persone, inviando notifiche push istantanee direttamente al tuo smartphone tramite l’app EZVIZ. Non importa dove ti trovi, sarai sempre informato se qualcuno si avvicina alla tua porta. Inoltre, quando qualcuno suona il campanello, riceverai immediatamente una videochiamata, consentendoti di vedere e comunicare con i visitatori in tempo reale.

La visione notturna automatica è un altro elemento di spicco del EZVIZ CP4. Grazie agli infrarossi, la visione rimane chiara fino a 5 metri di distanza anche al buio, garantendo una sorveglianza continua giorno e notte. Lo spioncino passa automaticamente dalla modalità giorno a quella notte in base alla luce ambientale, senza bisogno di interventi manuali.

L’autonomia del dispositivo è assicurata dalla batteria ricaricabile da 4.600 mAh, che offre una lunga durata con un consumo energetico minimo. Non dovrai preoccuparti di ricariche frequenti, mantenendo la tua casa monitorata senza interruzioni.

Il campanello integrato offre diverse suonerie tra cui scegliere, mentre la funzione di camuffamento vocale aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, permettendoti di rispondere senza rivelare la tua identità.

Infine, la telecamera grandangolare a 166° massimizza la copertura visiva, permettendoti di monitorare un’ampia area esterna. Questa visione ampia assicura che tu possa vedere tutto ciò che accade fuori dalla tua porta, migliorando la sicurezza della tua famiglia.

Non perdere questa occasione: l’EZVIZ CP4 è ora in super sconto del 18% su Amazon. Acquistalo subito e porta la sicurezza della tua casa a un livello superiore, al prezzo ridicolo di soli 134,99 euro.