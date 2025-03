Spioncino digitale a batteria con display touch da 4,3" e sensore di movimento

Se fai veloce oggi puoi mettere le mani su un fantastico gadget a molto meno del suo prezzo che ti permetterà di vedere chi bussa alla porta addirittura da remoto. Stiamo parlando del mitico spioncino digitale a batteria EZVIZ CP4 che ora su Amazon puoi avere a soli 129,99 euro, anziché 163,99 euro.

C’è quindi uno sconto del 21% che ti fa risparmiare ben 42 euro sul totale. Con questo dispositivo semplicissimo da installare potrai ricevere i tuoi visitatori anche quando sei fuori casa. Gode di un ottimo display touchscreen e di un sensore di movimento. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Spioncino digitale a batteria spettacolare

Lo spioncino digitale a batteria EZVIZ CP4 è dotato di un display ad alta risoluzione da 4,3 pollici che ti permette di vedere perfettamente chi bussa alla porta. Inoltre possiede un rilevamento intelligente PIR e quando fa una rilevazione riceverai una notifica sul dispositivo che hai associato e potrai vedere dal tuo smartphone ciò che “vede” la videocamera.

Grazie agli infrarossi funziona perfettamente anche di notte e ti permette di vedere in modo nitido gli oggetti e le persone a una distanza massima di 5 metri. Non dovrai fare installazioni complicate perché il suo funzionamento è a batteria. Integra infatti una batteria al litio ricaricabile da 4600 mAh. Inoltre potrai scegliere tra diverse suonerie in base alle tue preferenze.

Approfitta quindi anche tu della Festa delle Offerte di Primavera e goditi questo sconto straordinario. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo spioncino digitale a batteria EZVIZ CP4 a soli 129,99 euro, anziché 163,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.