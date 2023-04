Diventa un criminale di Gotham City: Risiko! Batman è in sconto

Da oggi un grande classico tra i giochi da tavolo più famosi al mondo incontra la DC. Se sei un amante dei supereroi, non puoi perdere l’occasione di conquistare tutti i distretti di Gotham City nei panni di uno dei criminali più famosi e pericolosi, in questa edizione limitata del Risiko! Scopri la grande offerta del giorno: Risiko Batman di Spin Master costa soltanto €18,02 su Amazon, con uno sconto incredibile del 67% grazie a Prime.

Risiko Batman: la caduta di Gotham City

Lo scopo del gioco è simile al Risiko! tradizionale, ma stavolta tu e i tuoi avversari lotterete per distruggere Gotham City per primo. Scegli uno dei 6 criminali più pericolosi: Joker, Catwoman, Enigmista, Mr. Freeze, Bane e Harley Quinn. Ognuno di loro possiede un’armata composta da Scagnozzi, Moto e Bindati. Questi hanno invaso le strade per impossessarsi dell’intera città, e ognuno di loro cercherà di conquistare i vari distretti.

Una volta prese le carte distretto, dovrai studiare un Piano Criminale, disponendo le tue armate in modo strategico. Lancia i dati attacco per eliminare i tuoi nemici e vincere la partita. Attenzione, perché c’è un imprevisto: Batman in persona! SE lo attivi con un lancio di dadi, egli scenderà in campo sconvolgendo il gioco e liberando gli altri distretti dal dominio dei tuoi avversari. Sfruttalo bene per sconfiggere gli altri, con un unico obiettivo: dominare la città.

La confezione contiene: 1 plancia che raffigura la città, suddivisa in distretti, 3 dadi attacco, 3 dadi difesa, 4 armate di diversi colori, 1 Batman in miniatura, 5 gettoni icona Batman e 102 carte da gioco. Ideale dalle 2 alle 4 persone, dai 10 anni in su, questa stimolante versione del Risiko!, in edizione limiata, animerà serate in casa e feste, all'insegna della passione per gli eroi e gli anti-eroi della DC.

