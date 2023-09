Spider-Man Miles Morales PS5 è in OFFERTA quasi a metà prezzo (-46%)

Preparati nel migliore dei modi all’imminente lancio di Spider-Man 2 per PlayStation 5 con l’offerta su Amazon che ti permette di recuperare il suo immediato predecessore: Spider-Man Miles Morales è infatti in offerta con il 46% di sconto a 32,99 euro invece di 60,99. Una grande opportunità per un ripasso ed essere subito pronto al nuovo capitolo.

Nell’ultimo capitolo della serie Marvel’s Spider-Man, ti troverai nei panni di Miles Morales, un giovane eroe che deve imparare a padroneggiare i suoi incredibili poteri per diventare la sua versione di Spider-Man.

L’avventura ti porterà in un nuovo quartiere, dove Miles segue le orme del suo mentore, Peter Parker, come il nuovo Spider-Man. Tuttavia, quando una minaccia di potere mette in pericolo la sua amata città di New York, Miles dovrà dimostrare di essere all’altezza della situazione.

Esplora le strade innevate del quartiere di Miles mentre si adatta alla sua nuova realtà. La lotta tra vita privata e doveri di supereroe diventa sempre più intensa, e Miles scoprirà il vero significato della fiducia e dell’appartenenza mentre combatte per salvare New York.

Questo gioco offre un’esperienza avvincente e coinvolgente, con una trama avvincente e azione mozzafiato. Se sei un fan dell’Uomo Ragno o semplicemente ami i giochi d’azione avventurosi, Spider-Man Miles Morales è un titolo che non puoi perderti.

