Sei in cerca di un nuovo titolo da giocare? Spider-Man Miles Morales è in offerta su Amazon a soli 50,69€. Il ribasso del 17% si traduce in uno sconto effettivo di 10,30€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Spider-Man Miles Morales: perché scegliere questo gioco

Uscito in contemporanea con la PlayStation 5, Spider-Man Miles Morales è stato uno dei titoli più discussi dell’ultimo periodo. Apprezzabile soprattutto grazie alle nuove tecnologie su console next gen, questo gioco vale la pena di essere giocato.

Oggi in offerta nella sua versione fisica, ovviamente si adatta a chi possiede la Standard Edition di Ps5 (quella con lettore CD). È disponibile anche per PS4 ma a un costo leggermente superiore.

Capace di far vivere al player un’avventura dinamica, questo capitolo di basa sui fumetti Marvel. In generale, la trama informa che:

Nell’ultima avventura della serie Marvel’s Spider-Man, l’adolescente Miles Morales cerca di ambientarsi in un nuovo quartiere mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, come nuovo Spider-Man. Ma quando una feroce lotta per il potere minaccia di distruggere la sua nuova casa, l’aspirante eroe capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve raccogliere il testimone di Spider-Man e dimostrarsi all’altezza. da Amazon.com

Vivi l’esperienza al meglio su PlayStation 5 grazie ai caricamenti ultra rapidi e alle scenografie rese uniche dalle tecnologie 4k dinamico, HDR e dal ray tracing sugli edifici di New York.

Puoi acquistare Spider-Man: Miles Morales in edizione fisica per Ps5 a soli 50,69€ su Amazon. Ordinalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei abbonato a Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite sul primo ordine.

