Spider-Man Miles Morales: a questo prezzo è regalato su PS5

Non aver giocato un titolo come Spider-Man Miles Morales è un po' da pazzi, soprattutto se hai acquistato PlayStation 5 per le sue avanzatissime tecnologie. Per rimediare a questo guaio per fortuna c'è Amazon che ha messo in promozione il suddetto titolo a prezzo spaziale: soli 49,99€. Se lo acquisti lo ricevi a casa in praticamente tempo zero e soprattutto risparmi la bellezza del 18% che non è mai male.

Spider-Man Miles Morales e il gaming cambia aspetto

Alle prime conferenze siamo rimasti tutti stupiti davanti Spider-Man Miles Morales, non puoi negarlo. Vedere i tempi di caricamento praticamente a zero sicuramente ti avrà fatto rizzare i peli delle braccia, ma credimi che se lo giocherai, l'emozione diverrà ancora più forte.

In questa versione fisica perfetta se possiedi la Standard Edition di PlayStation 5 vestirai i panni di Miles Morales ovviamente. Hai capito bene, nessun trito episodio in cui l'eroe è Peter Parker quindi già un punto a favore.

In particolar modo la trama recita:

Nell'ultima avventura della serie Marvel's Spider-Man, l'adolescente Miles Morales cerca di ambientarsi in un nuovo quartiere mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, come nuovo Spider-Man. Ma quando una feroce lotta per il potere minaccia di distruggere la sua nuova casa, l'aspirante eroe capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles deve raccogliere il testimone di Spider-Man e dimostrarsi all'altezza.

Vivi un'avventura senza limiti dove le tecnologie avanzate della console incontrano un gameplay eccezionale in cui puoi vivere a pieno elementi come il Ray Tracing 4K e non solo.

Acquista subito la tua copia di Spider-Man Miles Morales su Amazon a soli 49,90€ e ricevilo in quattro e quattr'otto grazie a Prime. Se non sei abbonato le spedizioni sono comunque gratuite, quindi cosa aspetti?