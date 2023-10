Spider-Man 2 PS5: prenotalo ancora in offerta su Amazon (-13%)

Il lancio di Spider-Man 2 per PlayStation 5 è sempre più vicino. L’esclusiva Sony più attesa della stagione sarà disponibile dal prossimo 20 ottobre, ma hai ancora la possibilità di prenotarla al prezzo minimo garantito su Amazon di 69,98 euro invece degli 80,98 di listino.

Una grande opportunità che ti permette di mettere le mani anche su una serie di bonus preordine che ti sveliamo nel prossimo paragrafo.

Spider-Man 2 PS5: preorder in offerta e bonus

In questo nuovo capitolo del franchise Marvel’s Spider-Man, i nostri beniamini, Peter Parker e Miles Morales, ritornano per un’avventura mozzafiato. Sfoggia le tue abilità da Spider-Man mentre ti immergi nella New York di Marvel, una città viva e in continua evoluzione. Grazie alle nuove Ali di ragnatela, sarai in grado di spostarti con una velocità e agilità senza pari.

La vera novità? Ora potrai passare rapidamente da Peter Parker a Miles Morales e vivere due storie uniche, ciascuna con i propri enigmi da risolvere e poteri strabilianti. Ma non tutto è rose e fiori: un nuovo nemico, Venom, minaccia di sconvolgere e distruggere non solo le vite dei nostri eroi, ma anche l’intera città di New York.

Se preordini ora, riceverai un codice bonus contenente fantastiche esclusive:

Un costume aracno-cavaliere per Peter , con ben 3 varianti di colore aggiuntive per personalizzare il tuo stile.

, con ben per personalizzare il tuo stile. Un gadget Ragnatela traente , un’arma segreta per affrontare i nemici.

, un’arma segreta per affrontare i nemici. 3 punti abilità, che ti aiuteranno a potenziare le tue abilità da Spider-Man e a sconfiggere i tuoi avversari con ancora più stile.

Questo nuovo capitolo promette azione, avventura e una trama coinvolgente come solo l’universo di Spider-Man sa offrire. Non farti scappare l’occasione di essere tra i primi a giocare a Spider-Man 2 per PS5, prenotalo ora e risparmia il 13%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.