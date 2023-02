Spezia-Napoli: le formazioni e dove vedere la partita in streaming

Il Napoli sta regalando forti emozioni ai suoi tifosi. Primo in classifica, sta facendo volare tutti coloro che credono fortemente in uno scudetto per questa squadra. Domenica 5 febbraio 2023 è in programma un altro incontro che potrebbe permetterle di aggiungere altri punti in classifica. Infatti, alle 12:30 fischierà il calcio d’inizio di Spezia-Napoli, partita valida per la Serie A TIM.

Dove si può vedere in live streaming il match in programma? Semplice, tramite la piattaforma DAZN. Se ancora non lo hai fatto, abbonati subito a soli 29,99 euro al mese. Con un solo abbonamento hai accesso a Serie A TIM, LaLiga, Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

L’incontro sarà raccontato dalla voce esperta di Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico verrà affidato a Dario Marcolin. I due allenatori, Gotti e Spalletti, hanno riflettuto molto sulle probabili formazioni delle squadre. Le due rose che scenderanno in campo sembrano già essere state decise con alta probabilità:

Spezia (3-5-2)

Dragowski

Amian

Caldara

Nikolau

Holm

Bourabia

Ampadu

Zurkowski

Reca

Agudelo

Shomurodov

Napoli (4-3-3)

Meret

Di Lorenzo

Rrahmani

Kim

Olivera

Anguissa

Lobotka

Zielinski

Politano

Osimhen

Kvaratskhelia

Spezia-Napoli in streaming anche dall’estero: ecco le soluzioni

Può succedere che durante il campionato di Serie A TIM ti trovi all’estero. Se questo è il tuo caso proprio domenica quando gioca Spezia-Napoli e Inter-Milan stai tranquillo. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN tranquillamente e senza limitazioni nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Altrimenti, se ti trovi in un Paese che non è menzionato tra quelli compatibili con la portabilità transfrontaliera puoi sempre installare NordVPN. Questo provider, permettendoti di modificare la tua posizione virtuale, garantisce un accesso al web e allo streaming senza censure né restrizioni geografiche.

