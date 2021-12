Cresce a dismisura la spesa in app e giochi su smartphone: i dati

SensorTower ha pubblicato alcuni dati molto interessanti che raffigurano quanto la spesa in app e giochi su smartphone durante il 2021 sia crescita a ritmi incredibili. Se in piena pandemia avevamo visto un incremento di tutti quei servizi legati al benessere del corpo e ai servizi di streaming, nel corso del 2021 gli utenti hanno complessivamente speso 133 miliardi di dollari in applicazioni e giochi.

Ecco com'è crescita la spesa di app e giochi sugli smartphone nel 2021

Entrando nel dettaglio, gli utenti Android hanno speso circa 47.9 miliardi di dollari sul Play Store di Google durante il 2021: si tratta di un incremento pari al 23.5% rispetto i 38.8 miliardi generati durante tutto il 2020. Passando invece all'App Store di Apple, gli utenti sui device del colosso di Cupertino hanno speso 85.1 miliardi di dollari durante il 2021, su del 17.7% rispetto i 72.3 miliardi di dollari generati nel 2020.

Per quanto riguarda le app più redditizie sul Play Store, in cima alla classifica troviamo Google One, il servizio in abbonamento che include di vari tier di ampliamento dello spazio disponibile su Google Drive e Google Foto, mentre al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente Piccoma (è un'app per leggere manga) e poi Disney+; passando all'App Store, l'applicazione che ha generato più introiti è stata TikTok.

Infine, venendo ai giochi, gli utenti hanno speso 37.3 miliardi di dollari sul Play Store di Google e 52.3 miliardi di dollari sull'App Store di Apple: i titoli al primo posto sono rispettivamente Coin Master e Honor of Kings.