Spesa al supermercato di Amazon: 4+1 trucchi per RISPARMIARE un sacco

Una valida alternativa alle lunghe file al supermercato del momento è – e continua a rimanere – la spesa su Amazon. Sai che puoi risparmiare e non poco? Ormai è tanto tempo che sono solita accaparrarmi cibo e bevande in questo modo, basta qualche piccolo trucco per spendere molto meno e la consegna arriva direttamente a casa! Pronto a scoprire come fare la spesa con un click?

Sembra di essere tornati al periodo immediatamente precedente al primo lockdown. La difficile situazione in Ucraina e i rischi degli scioperi degli autotrasportatori ci portano a fondarci al supermercato per fare scorta. Ecco che si generano situazioni di enormi code e scaffali vuoti. Con qualche astuzia però, eviti tutto questo e la spesa arriva subito a casa.

Spesa al supermercato non ti temo: su Amazon si risparmia

Innanzitutto, è bene sapere che se risiedi in determinate città puoi usare Amazon Fresh per fare la spesa anche di prodotti freschi con consegna in giornata. Puoi controllare subito se sei coperto e iniziare a esplorarlo.

Non è però di questo che voglio raccontarti, quello che voglio mostrarti è come risparmiare sulla sezione “cibi e bevande” della piattaforma con un po' di astuzia. Infatti, la sezione è enorme è c'è di tutto all'interno. I modi per risparmiare e trovare ottime offerte sono diversi. Ecco i principali.

Fra i miei preferiti ci sono gli acquisti di piccole scorte di uno stesso tipo di prodotto. Ad esempio, se invece di una bottiglia di Olio EVO ne compri 4 o 5 – sulla base delle offerte – il risparmio è garantito.

Il secondo trucco è la sezione delle offerte del giorno, con una marea di possibilità di risparmiare su tantissimi cibi e bevande diversi. Controllala quotidianamente per trovare quello che più ti interessa.

Il terzo trucco per risparmiare è quello di usare la sezione “iscriviti e risparmia”. Sai perché è utile? Perché se ti abboni ottieni uno sconto immediato su quello che compri. Per “abbonamento” intendo che – successivamente – ogni determinato numero di mesi riceverai una nuova scorta di quel determinato prodotto.

La cosa interessante però è che non c'è alcun vincolo: di conseguenza, se – dopo la prima consegna – non vuoi rinnovarlo, basterà un click per disattivarlo. Ti consiglio di guardare l'intera sezione di prodotti disponibili con “iscriviti e risparmia”, c'è tanto da esplorare e risparmiare.

Il quarto trucco è essere abbonato ai servizi Prime: risparmi un sulle spedizioni, che sono rapide e gratis. Non l'hai mai provato? Puoi farlo gratis per 30 giorni!

BONUS: se sei alla ricerca di ispirazione, puoi guardare i prodotti più venduti (di certo sono anche quelli dal prezzo più appetibile!)

Come vedi, con qualche banale astuzia puoi risparmiare e parecchio facendo la spesa su Amazon sfruttando questi trucchi. Niente stress e i prodotti arrivano direttamente a casa, devi solo gustarli!