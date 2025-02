Spendi POCO per fare TANTO: il low cost OPPO A18 con supporto auto a soli 99€

Se non t’interessano i top di gamma del momento e non sai che fartene di uno smartphone con a bordo una fotocamera che farebbe invidia alle reflex più costose, in questo preciso momento l’apprezzatissimo low cost tuttofare OPPO A18 è in vendita su Amazon ad appena 99€ con tanto di supporto per auto incluso.

Come avrai già intuito, parliamo di uno smartphone basic, che non si perde in frivolezze (sotto nessun punto di vista) e punta dritto alle cose essenziali di cui hai bisogno in uno smartphone: telefonare, navigare in rete, gestire le email, chattare sui social e un po’ di svago su Instagram e TikTok.

OPPO A18 è in caduta libera su Amazon al prezzo di appena 99€ con incluso un supporto per auto

Se è questo di cui hai bisogno al momento in uno smartphone, il device di OPPO è la scelta migliore che puoi fare sotto la soglia dei 100€. Nonostante costi effettivamente molto poco, lo smartphone del colosso cinese ha comunque delle caratteristiche di buon livello per garantirti un’esperienza di utilizzo piacevole.

Il pannello LCD da 6.56 pollici a risoluzione HD+ è più che sufficiente per la navigazione in rete e la visione di contenuti multimediali, mentre la frequenza di aggiornamento a 90 Hz ti garantisce il giusto livello di fluidità che rende il tutto più appagante e piacevole. L’hardware è pensato per svolgere i task quotidiani con facilità e senza lag: il processore octa-core può fare affidamento a 8 GB di RAM (4+4) e fino a 1 TB di memoria interna, mentre la batteria da 5000 mAh ti accompagna senza alcun problema fino a sera con una ricarica singola. Sotto il profilo fotografico, invece, la doppia fotocamera posteriore è sufficiente per scatti di buon livello anche grazie a qualche funzione AI (Intelligenza Artificiale) per migliorare il risultato finale.

Insomma, lo smartphone OPPO è basic, essenziale ma non per questo inaffidabile: approfitta subito dell’offerta di Amazon e attiva i servizi Prime per riceverlo a casa nella giornata di domani.