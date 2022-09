Spendi ANCORA meno: il risparmio è questo Salvadanaio elettronico

Qualche giorno fa ti ho suggerito di acquistare un salvadanaio elettronico e beh, oggi ti tento ancora una volta: se l’altra volta hai resistito con questo prezzo minimo su Amazon non puoi rinunciare più. Lo metti sulla scrivania e risparmi all’infinito.

È un ottimo incentivo soprattutto se hai sempre cercato di farne uno ma non hai mai resistito alla tentazione di aprirlo per scoprire quanto sei stato bravo. In fin dei conti lui conta tutte le monete che metti dentro e tiene il conto per te.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account. Non perdere tempo.

Salvadanaio elettronico: l’idea geniale anche come regalo

Carino e semplice, questo salvadanaio elettronico fa esattamente ciò che promette: ti mette da parte gli spicci che rimangono in tasca e tiene il conto di quanto risparmi. Totalmente trasparente ti dà anche soddisfazioni perché una volta che lo inizi a riempire, vedere crescere la soglia sarà una gioia vera e propria.

Pensa un po’: non è piccolo ma non ingombra. Con una capienza di quasi 1000 monete al suo interno, se lo riempi ti fai la vacanza o ti togli il desiderio che volevi esaudire. Vuoi giocare d’astuzia? Vai di 1 e 2 euro e vedi come sarai felice a fine raccolta.

Un po’ come un barattolo, con il display LCD che c’è nella parte superiore vedi l’ammontare crescere ogni giorno che passa. Dentro puoi infilare monete di ogni taglio, le riconosce in automatico e si aggiorna ad ogni ingresso.

Non aspettare un secondo in più e inizia a risparmiare già da ora, acquista il tuo salvadanaio elettronico con soli 14,90€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.