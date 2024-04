Spendi all'estero nella valuta locale con Revolut: ricevi 3 mesi gratis

Gestire il denaro in modo sempre più digitale ed elettronico: negli ultimi anni, questa sfida si è fatta sempre più concreta grazie all’introduzione di nuove tecnologie e conti all’avanguardia, anche completamente online. Tra le soluzioni più innovative spicca Revolut, che fin dalla sua fondazione ha rivoluzionato il settore grazie al suo conto multivaluta e i numerosi vantaggi che include. C’è un motivo in più per unirsi a questa “rivoluzione”: un’offerta che ti permette di ottenere 3 mesi del piano Premium gratis, rivolta a tutti i nuovi utenti.

Come riscattare 3 mesi Revolut gratis

Accedere alla promozione è semplicissimo. Collegati alla pagina dell’iniziativa e inserisci il tuo numero di telefono nel riquadro dedicato per ricevere un link unico da cui scaricare l’app di Revolut. Registrati e poi apri il tuo conto direttamente online: quando richiesto, effettua l’upgrade a Revolut Premium. In via promozionale, i primi 3 mesi saranno completamente gratuiti.

Ciò ti permetterà di accedere senza costi a tutti i vantaggi che Revolut offre ai propri utenti, racchiusi all’interno di un’unica piattaforma semplice e intuitiva. Tra i principali, ti segnaliamo:

Possibilità di inviare e ricevere denaro istantaneamente direttamente dall’applicazione, anche in valute diverse, senza alcun costo aggiuntivo;

istantaneamente direttamente dall’applicazione, anche in valute diverse, senza alcun costo aggiuntivo; Premi esclusivi e offerte disponibili soltanto per i clienti Premium;

disponibili soltanto per i clienti Premium; Accesso a carte di debito Revolut dal design accattivante e dalle funzionalità avanzate, anche in termini di sicurezza;

dal design accattivante e dalle funzionalità avanzate, anche in termini di sicurezza; Viaggi senza stress grazie a servizi aggiuntivi come l’assicurazione viaggio e il cashback sulle prenotazioni di alloggi, tutto incluso;

e il sulle prenotazioni di alloggi, tutto incluso; Possibilità di donare e sostenere le cause che preferisci attraverso il tuo conto;

le cause che preferisci attraverso il tuo conto; Protezione end-to-end che garantisce la sicurezza dei tuoi dati e, soprattutto, dei tuoi soldi.

A ciò si somma la caratteristica multivaluta del conto Revolut, che ti permette di spendere all’estero direttamente utilizzando la valuta locale e usufruendo di tassi di cambio convenienti. Per accedere a questo e a tanti altri vantaggi senza costi per i primi 3 mesi, apri un nuovo conto Revolut online: puoi effettuare l’upgrade utilizzando il link promozionale.