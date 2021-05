Oltre alla Special 50 Digital Edition, l'operatore rosso sta mandando dei messaggi per proporre ad alcuni suoi ex clienti che intendono cambiare operatore anche la Special100 Digital Edition.

Vodafone Special100 Digital Edition: i dettagli

La promo Special di Vodafone offre 100 Giga di internet, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 9,99 euro al mese. L'offerta in questione prevede anche ben 6 Mesi di Cinema e Serie TV su Infinity grazie al servizio incluso Happy Black.

Gli ex clienti dell'operatore ex Omnitel stanno ricevendo in queste ore un messaggio come questo:

Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 3 Giugno 2021

La promozione in questione è bloccata per 24 mesi e prevede l'addebito automatico mediante conto corrente o carta di credito. Inoltre, risulta attivabile anche passando da determinati operatori attraverso questo link.

Costi ed altro

Il contributo iniziale è pari a 1 centesimo per chi ha ricevuto l'SMS, mentre, per chi attiva in proprio la tariffa online non è previsto alcun costo iniziale. La promo Vodafone Special100 è attivabile solo fino al 3 Giugno 2021, salvo eventuali proroghe.

