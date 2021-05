Ritorna attivabile l'ambita promo winback Special 50 Digital Edition di Vodafone per alcuni ex clienti dell'operatore rosso. Vediamo maggiori caratteristiche in merito.

Special 50 Digital Edition: la promo

La tariffa telefonica offre un buon bundle di voce e dati a soli 7 euro mensili. Nello specifico, La Special 50 offre 50 Giga di internet in 4G, minuti illimitati verso tutti e SMS sempre senza limiti con rinnovo su credito residuo.

Suddetta offerta viene proposta tramite SMS ad alcuni ex clienti Vodafone. Il messaggio ricevuto è il seguente:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 31 Maggio 2021

Inoltre, è possibile addebitare la promo anche tramite conto corrente o carta di credito grazie al servizio Smart Pay di Vodafone. Inclusi nel canone mensile troviamo i servizi di reperibilità Chiamami & Recall oltre alla Segreteria Telefonica.

Costi ed altro

L'offerta proposta tramite SMS è attivabile sia online sia nei negozi dell'operatore ex Omnitel. Il costo di attivazione è completamente gratuito sia online che in Store. Inoltre, come possiamo leggere nel messaggio tale tariffa è disponibile solo entro il 31 Maggio 2021.

