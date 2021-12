Special Giga: PROMO Vodafone con 70GB a 7,99€

Vodafone decide di prolungare la scadenza della sua Special Giga ancora per qualche giorno. La tariffa in questione è disponibile solo per uno specifico target di clientela che intende cambiare operatore.

Vodafone Special Giga: i dettagli

La promozione fresca di proroga prevede ben 70 Giga di internet in 4.5G su rete Vodafone, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1000 messaggi verso tutti gli operatori. Tutto il contenuto visto sinora è disponibile a soli 7,99 euro al mese.

Tale offerta telefonica è disponibile solo richiedendo la portabilità da specifici operatori virtuali come Iliad, Coop Voce, Tiscali, 1Mobile, Fastweb, British Telecom, Poste Mobile, BT Italia, Daily Telecom, Digi Mobile, ERG Mobile, OPTIMA, Rabona Mobile e Welcome. A questa lista di MVNO non troviamo quelli dei principali carrier ovvero Kena Mobile, ho.mobile e Very Mobile

Costi ed altro

Come nella maggior parte di offerte dell’operatore rosso, anche in questa promo low-cost troviamo inclusa l’opzione Vodafone Open. Questo servizio ci permette di provare la SIM e dopo 30 giorni richiedere il rimborso per qualsiasi ragione.

La promo viene rinnovata ogni mese tramite conto corrente o carta di credito grazie al comodo servizio Smart Pay.

Inoltre, sempre incluso nel canone mensile della tariffa troviamo il servizio di reperibilità Chiamami & Recall, la navigazione in hotspot gratuita ed il Digital Service disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con ToBi. Con il piano tariffario Vodafone 25 New che è preattivato c’è anche un’opzione denominata Smart Passport+ che comprende fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra UE e in USA. Questo servizio viene addebitato solo in caso di utilizzo e prevede un costo pari a 3€ o 6€ al giorno.

Attivare la promozione è davvero molto semplice. Basterà infatti visitare questa pagina web e seguire le indicazioni per completare l’acquisto. Il costo iniziale è pari a 0,01 euro, mentre, la spedizione della SIM è completamente gratuita.