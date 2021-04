Le due promo winback Vodafone Special Digital Edition ritornano attivabili online con una gradita sorpresa. Vediamo meglio tutte le loro caratteristiche.

Special Digital Edition: i dettagli

Entrambe le promozioni che vedremo tra poco offrono un buono ricarica da 20€, una volta portata a termine l’attivazione il cliente riceverà una mail con tutte le informazioni su come ricevere il coupon.

La prima tariffa gode di un pacchetto composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS senza limiti e 50GB di internet in 4G a soli 7 euro al mese.

La Special 100 Digital Edition, invece, prevede minuti illimitati verso tutti, SMS sempre senza alcun limite e 100 Giga di traffico dati a 9,99 euro mensili. A differenza della Special 50, questa offre anche il servizio Happy Black incluso nel prezzo che offre 6 mesi di Infinity completamente gratuiti.

Queste due offerte di Vodafone sono disponibili in portabilità provenendo da alcuni MVNO come Iliad, Poste Mobile, Fastweb ed altri gestori virtuali. Sono esclusi dalla lista Coop Voce, Kena Mobile, ho.mobile, WINDTRE e TIM.

Costi ed altro

Per ambedue le tariffe che abbiamo visto sinora non è presente alcun contributo iniziale da pagare per passare a Vodafone. L’unica spesa da considerare è quella relativa al canone mensile ed ammonta a 7€ o 9,99€ a seconda della Special. Inoltre, con l’attivazione online la spedizione è gratuita.

