Vodafone continua ad offrire una delle sue tariffe winback più apprezzate dai clienti. Stiamo parlando della tanto vociferata Special 50 Digital Edition riproposta in queste ore tramite SMS ad alcuni ex clienti dell’operatore rosso.

La promo offerta a certi ex clienti di Vodafone è disponibile a soli 7 euro mensili. Come abbiamo detto, la proposta di passaggio all’operatore rosso arriva tramite SMS. Ecco il contenuto del messaggio:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 29 Marzo 2021