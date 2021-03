Vodafone ha deciso di prorogare ancora una volta la promo winback Special 50 Digital Edition proposta tramite SMS ad un target di clientela ben preciso, alcuni ex clienti dell’operatore rosso.

Special 50 Digital Edition: i dettagli

I clienti ex Vodafone più fortunati stanno ricevendo in queste ore alcuni messaggi per attivare la promo speciale a soli 7€ al mese.

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 17 Marzo 2021

Special 50 Digital Edition offre minuti e SMS illimitati e 50 Giga di internet in 4G al prezzo di soli 7 euro al mese. Il rinnovo mensile può essere fatto sia tramite pagamento automatico sia attraverso il credito residuo. Con questa tariffa è incluso nel canone del mese un servizio che prende il nome di Digital Service e mette a disposizione del cliente un’assistenza sempre attiva con l’assistente digitale TOBi.

Costi ed altro

La promo winback può essere attivata sia online che nei negozi Vodafone entro il 17 Marzo 2021 ed è sprovvista di costi di attivazione. Inoltre, attivando la promo attraverso questo link si avrà diritto alla spedizione gratuita della scheda SIM.

