Grazie alla winback Special 50 Digital Edition alcuni ex clienti dell’operatore rosso potranno ritornare in Vodafone con un’offerta esclusiva.

Special 50 Digital Edition: i dettagli

La tariffa che alcuni vecchi clienti Vodafone stanno ricevendo tramite SMS è davvero molto interessante. Stiamo parlando di una promo da 7 euro mensili.

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 6 Aprile 2021

La tariffa winback offre 50GB di internet in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7 euro ogni mese. Special 50 è anche disponibile per chi non ha ricevuto l’SMS e decide di passare a Vodafone da alcuni operatori virtuali. Tra questi troviamo Poste Mobile, Coop Voce, Iliad, Fastweb ed altri MVNO. Inoltre, l’offerta in questione può essere addebitata sia su credito residuo che su RID bancario o carta di credito.

Costi ed altro

Special 50 in versione Digital Edition è attivabile online o nei negozi Vodafone. Il costo iniziale per attivare questa tariffa è gratuito così come quello relativo alla spedizione della scheda SIM.

