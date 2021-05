Vodafone ha fatto partire una nuova campagna di SMS winback per la sua offerta operator attack Special 100 Digital Edition.

Special 100 Digital Edition: i dettagli

La Special 100 Digital Edition è una promozione che gode di minuti illimitati verso tutti i numeri sia di rete fissa che di cellulare, SMS sempre senza limiti verso tutti e 100 Giga di internet in 4G. Tutto questo a soli 9,99 euro al mese. Vodafone garantisce che il prezzo per questa offerta non subirà aumenti per ben 2 anni.

Essendo un’offerta speciale non si conoscono date di scadenza. Inoltre, è attivabile anche online senza aver ricevuto il messaggio provenendo da determinati MVNO.

Il messaggio che propone la suddetta offerta è il seguente:

Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 12 Maggio 2021

Costi ed altro

Il costo di attivazione per questa winback se richiesta online è completamente gratuito. Con il canone mensile è incluso anche il servizio Happy Black. Inoltre, richiedendo l’attivazione online è compresa anche la spedizione gratuita della SIM al proprio domicilio.

Vodafone

Tariffe