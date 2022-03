Speaker wireless 7 in 1 a 11€: quasi GRATIS su Amazon (-50%)

Non un semplice diffusore audio, ma un ottimo speaker wireless 7 in 1, che porti a casa da Amazon a 11€ circa appena adesso. Un prodotto compatto, ma dotato di doppia cassa per un volume alto, limpido e chiaro ovunque desideri.

Uno sconto pazzesco, che puoi cogliere in modo molto semplice. Segui le istruzioni: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “XTM6DWQX”. Lo porti a casa a prezzo pazzesco e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Speaker wireless 7 in 1: super utile, super economico

Un prodotto compatto, che però nasconde un sacco di sorprese. Si tratta di un dispositivo 7 in 1, ma cosa significa? Semplice:

puoi sfruttare la connessione Bluetooth per la connessione a smartphone, PC e tablet; tramite il microfono integrato, puoi sfruttarlo come sistema di vivavoce: parli al telefono mantenendo le mani libere; hai a disposizione una porta USB per inserire memorie esterne e riprodurre la musica; c'è uno slot per inserire microSD; puoi sfruttare la connessione a cavo tramite porta jack da 3,5 mm (cavetto AUX incluso in confezione); c'è la radio FM integrata; grazie alla presenza di batteria integrata, puoi usarlo ovunque senza il vincolo di cavi.

Insomma, non un prodotto qualsiasi, ma un piccolo concentrato di tecnologia. Uno speaker wireless 7 in 1 che non manca di garantirti ottima qualità audio quando ascolti la musica che ami di più. Grazie alla presenza di due casse integrate, la qualità è stereo e il volume è alto e limpido. Perfetto per godere della musica che ami di più in qualsiasi contesto.

Il momento di fare un ottimo affare, e portare a casa questo gioiellino a 11€ circa appena da Amazon, è adesso. Spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “XTM6DWQX”. Sfrutti il doppio sconto e alla fine lo porti a casa godendo anche di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.