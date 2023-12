Speaker wireless da 30W con 15h di autonomia al 20% in MENO

Portati la musica in montagna, al mare e in qualsiasi altro posto tu voglia con questa cassa portatile Bluetooth che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Prima che l’offerta scada vai su Amazon e metti nel tuo carrello lo Speaker wireless Tronsmart a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Se fai presto dunque puoi avvalerti di uno sconto del 20% che ti fa risparmiare un bel po’ e soprattutto metti le mani su un altoparlante spettacolare. Possiede bassi potenti e un audio equilibrato che si propaga a grande distanza anche all’aperto.

Speaker wireless dalle ottime prestazioni a prezzo mini

Non ci sono dubbi, il rapporto qualità prezzo è davvero eccellente. Grazie ai suoi due radiatori da 30W questa cassa portatile riesce a regalare un suono molto potente senza sacrificare la qualità. Anche ad alto volume riuscirai comunque a percepire tutti i suoni.

Ha un design pensato per potertelo portare ovunque tu voglia. È compatto, leggero e robusto. È resistente all’acqua con certificazione di grado IPX7. Garantisce una connessione veloce e affidabile ai tuoi dispositivi che si accoppiano in un attimo. E poi ha una super batteria che garantisce ben 15 ore di autonomia con una sola ricarica.

Assolutamente l’offerta del giorno nella sua categoria. Quindi non perdere tempo. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Speaker wireless Tronsmart a soli 39,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.